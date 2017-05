Sase focuri de arma dupa contrabandisti de tigari. Au lasat in urma tigari in valoare de 117.000 lei FOTO

Politistii au reusit retinerea unui barbat in varsta de 49 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava.

Sase focuri de arma dupa contrabandisti de tigari. In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 02.30, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul sectorului PF Izvoarele Sucevei, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat mai multe persoane care transportau, de la frontiera de stat catre interiorul tarii, colete voluminoase. La fata locului a fost solicitata echipa de interventie care a procedat la somarea prin voce a celor in cauza, moment in care barbatii au abandonat coletele si s-au dispersat in directii diferite. Drept urmare, politistii de frontiera au executat, conform prevederilor legale, sase focuri de avertisment in plan vertical, fiind retinuta o persoana, cetateanul roman Stefan D., in varsta de 49 ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. Imediat au fost anuntate autoritatile de frontiera ale statului vecin despre caz, concomitent cu luarea unor masuri de supraveghere si cercetarea a zonei, fiind descoperite noua colete care contineau tigari. In urma inventarierii acestora a rezultat cantitatea de 10.700 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 117.000 lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii. In cauza sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, urmand ca la final sa fie luate toate masurile legale ce se impun.