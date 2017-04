Sase persoane au fost arestate dupa perchezitii la contrabandisti de tigari in Galati, Suceava si Botosani VIDEO

Contrabandistii au introdus in Romania, in mod ilegal, peste 150.000 de pachete cu tigari de diferite marci.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Galati si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au efectuat, in data de 19 aprilie, 32 de perchezitii la domiciliile si locuintele unorpersoane pe raza judetelor Galati, Suceava si Botosani, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda. Potrivit anchetatorilor, in perioada august 2016 - aprilie 2017 pe raza judetelor Galati si Suceava a actionat un grup infractional organizat cu extensii in Ucraina, sprecializat in introducerea in Romania, in mod ilegal, a unor importante cantitati de tigari si in comercializarea acestora. Grupul infractional a fost constituit initial de catre Plamada Arcadie, Cernescu Mihai Petru, Dediu Daniel Lili, Mitrofan Liliana si alte persoane, inclusiv cetateni ucraineni. La grupul infractional organizat au aderat, in cursul lunii septembrie 2016, Jescu Vasile Cristinel si Borza Alexandru Iulian. Astfel, in timp ce Plamada Arcadie, Cernescu Petru si cetatenii ucraineni aveau rolul de a se ocupa de introducerea in Romania din Ucraina a cantitatilor de tigari pe raza localitatii Vicovu de Sus si de depozitarea temporara a acestora, Jescu Vasile Cristinel si Borza Alexandru Iulian aveau rolul de a transporta cantitatile de tigari catre o parte dintre cumparatorii acestora ce aveau rolul de a se ocupa de comercializarea en detail, fiind utilizat, in acest scop, inclusiv autovehicule ce fusesera modificate structural in vederea disimularii marfii de contrabanda. Dediu Daniel Lili si Mitrofan Liliana impreuna cu alte persoane au constituit, pe raza judetului Galati, o retea de distributie a tigarilor preluate de la ramura ce actiona pe raza localitatii Vicovu de Sus.S-a stabilit ca in perioada de existenta a grupului infractional organizat(august 2016 - aprilie 2017) membrii acestuia au introdus in Romania, din Ucraina, in mod ilegal, peste 150.000 de pachete de tigari de diferite marci ce nu aveau aplicate timbre de accizare sau care aveau aplicate timbre de accizare emise de autoritatile fiscale ale statului vecin. Cu ocazia perchezitiilor efectuate au fost gasite in diferite locatii, gestionate de membrii grupului infractional, importante cantitati de tigari, respectiv cantitatea totala de 21.129 pachete de tigari de diferite marci, care nu aveau aplicate timbre de accizare. De asemenea au fost identificate si ridicate autovehicule care aveau modificari structurale artizanale in scopul disimularii unor cantitati de tigari, ce erau transportate catre beneficarii acestora.Totodata fost gasita si ridicata aparatura utilizata de membrii grupului infractional organizat in vederea realizarii activitatilor ilicite de introduce in Romania a tigarilor provenite din Ucraina constand in: binocluri de mare putere, aparatura de vedere pe timp de noapte, statii profesionale de emisie receptie, aparatura de localizare prin GPS, etc. Cu ocazia perchezitiei efectuate la garajul detinut de catre Dediu Daniel Lili au fost gasite munitii pentru diferite tipuri de arme si cantitatea de 21 grame cocaina. Au fost gasite si ridicate in vederea indisponibilizarii sumele totale de 15.750 lei si 12.950 euro.Prin ordonantele din data de 20 aprilie s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Plamada Arcadie, Cernescu Mihai Petru, Jescu Vasile-Cristinel, Borza Alexandru Iulian, Dediu Daniel-Lili si Mitrofan Liliana.Dosarul a fost inaintat Tribunalului Galati cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive, pentru o durata de 30 de zile fata de acestia. Astfle in data de 20 aprilie s-a dispus luarea masurii arestarii preventive fata de Plamada Arcadie, Cernescu Mihai Petru, Jescu Vasile-Cristinel si Dediu Daniel Lili si masura preventiva a arestului la domiciliu fata de Mitrofan Liliana si Borza Alexandru Iulian.Suportul tehnic a fost asigurat de catre Directia de Operatiuni Speciale.Actiunea a fost desfasurata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava si Bacau precum si a lucratorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati Gruparii Mobile de Jandarmi "Alexandru cel Bun" Bacau.