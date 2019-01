Sase persoane, diagnosticate cu gripa, internate in Spitalul Judetean Suceava

Spitalul Judetean Suceava a comandat 300 de teste pentru depistarea virusului gripal si si-a facut stocuri de Tamiflu.

Sase pacienti cu gripa confirmata tip A sunt internati in momentul de fata in Spitalul Judetean Suceava. Conducerea spitalului a anuntat ca, avand in vedere eventuala epidemie de gripa, au fost achizitionate 1.200 tablete de Tamiflu 75 mg pentru adulti si 100 tablete Tamiflu - 30 mg pentru copii - medicament care trateaza infectia virala. De asemenea, au fost comandate 300 teste de depistare a virusului gripal (100 au sosit deja, in cursul zilei de luni urmeaza sa ajunga si celelalte 200), care vor fi utilizate in sectiile Boli Infectioase si Pediatrie. De asemenea, se metine in vigoare restrictia de intrare a vizitatorilor in sectiile Obstetrica Ginecologie, Anestezie Terapie Intensiva, Neonatologie si Boli Infectioase si reducerea programului de vizita la o ora pe zi, in celelalte sectii. De la debutul acestui sezon rece, in judetul Suceava au fost diagnosticate 44 de cazuri de gripa si s-a inregistrat un singur deces, la un sucevean de 60 de ani, cardiac si cu diabet.