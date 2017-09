Sase persoane, din care trei copii, au ajuns la spital in numai 24 de ore intoxicate cu ciuperci

Sase persoane au ajuns in numai 24 de ore la Spitalul Judetean Suceava intoxicate cu ciuperci. Dintre acestea, patru au ramas internate. Conform medicului sef al UPU-SMURD Suceava, Liviu Carlan, cei sase aveau o stare generala alterata, prezentau dureri abdominale, stare de greata si varsaturi. Dintre cei sase, trei sunt copii cu varste intre 9 si 14 ani. Este vorba de membrii a doua familii care au mers la cules de ciuperci in padure iar apoi au preparat acasa ciupercile si le-au consumat. In primul caz mama si copii de 9 si 14 ani au ramas internati iar in al doilea doar un minor de 11 ani. Medicii recomanda pacientilor sa vina de urgenta la spital daca incep sa se simta rau in urma consumului de ciuperci si asta pentru ca ciupercile otravitoare pot fi fatale. Specialistii spun ca in ultimii ani s-au combinat spori de la ciuperci otravitoare cu cei de la ciuperci comestibile si s-au creat soiuri mixte de ciuperci care arata ca cele comestibile( in special in cazul hribilor se intampla asa) dar sunt de fapt otravitoare.