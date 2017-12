Accident rutier cu sase persoane ranite, dintre care doi copii, duminica dupa-amiaza, in jurul orei 15.40, pe drumul national E85, pe raza localitatii Bunesti. Doua autoturisme, unul cu numar de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, au intrat in coliziune frontala. In urma accidentului au rezultat sase victime, patru adulti si doi minori. Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.