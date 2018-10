Sase spitale din judetul Suceava vor fi doate cu aparatura de screening auditiv pentru nou nascuti, in valoare de 90.000 lei

Ministerul Sanatatii a aprobat includerea in Programul de Screening Auditiv la nou-nascuti pentru anul 2018, pe langa Spitalul Judetean Sf. Ioan cel Nou Suceava a spitalelor: Municipal Radauti, Municipal Falticeni, Orasenesc Gura Humorului, Municipal Vatra Dornei si Municipal Campulung Moldovenesc.

Ministerul Sanatatii a aprobat alocarea de fonduri pentru aparatura medicala, respectiv echipament de screening auditiv prin otoemisiuni, in valoare totala de 90.000 lei.

Aparatura va fi achizitionata pana la sfarsitul anului 2018 de catre unitatile sanitare, numarul total fiind de zece.

Potrivit reprezentantilor DSP Suceava in cadrul Programului de Screening Auditiv la nou - nascuti au fost investigati de la inceputul anului si pana acum un numar de 1.752 de nou-nascuți in cadrul Maternitatii SJU.