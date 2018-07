Sase suceveni nascuti in anul Marii Uniri, sarbatoriti de autoritati FOTO

Sase suceveni, nascuti in anul Marii Uniri, au fost sarbatoriti de autoritati. La nivel national, Ministerul Afacerilor Interne desfasoara proiectul "O viata cat un Centenar" avand ca scop mediatizarea si promovarea povestilor de viata ale unor romani nascuti in anul Marii Uniri. Astfel, angajatii MAI vor ajunge la cele 250 de persoane care au implinit sau vor implini in anul 2018 varsta de 100 de ani. Sase suceveni, nascuti in 1918, au fost felicitati de prefectul judetului - Mirela Elena Adomnicai si de sefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne(Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava). Evenimentele au fost organizate in perioada 20 iunie - 06 iulie, reprezentantii autoritatilor deplasandu-se in teritoriu la locuintele persoanelor nascute in Anul Centenar. Centenarii suceveni din Falticeni, Preutesti, Slatina, Gramesti, Fantanele si Ciocanesti s-au bucurat de vizita si au povestit autoritatilor istoria unui veac de viata trait in Romania. Cele sase persoane varstnice aniversate au primit un mesaj de felicitare din partea Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, insotit de un tricolor si o insigna cu inscriptia "Romania 100".