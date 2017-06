Sase turisti raniti in urma unui impact pe DN 17. Una din masini a luat foc VEZI IMAGINI

Vacanta de Rusalii s-a terminat la spital pentru o intreaga familie din Botosani. Cei patru, parintii si doi copii de 5, respectiv 9 ani, se intorceau acasa de la Gura Humorului, cand, intr-o curba, un alt turist, de 30 de ani, cu numere de Hunedoara si condus de un incepator, a patruns pe contrasens si a lovit in plin masina in care se aflau. In urma impactului autoturismul in care erau cei patru a plonjat in sant si a luat foc.

Accident rutier luni, in jurul orei 15.00, pe DN 17,la Ilisesti. Sase turisti au fost raniti in urma coliziunii intre doua autoturisme. Dupa impact una dintre masini a luat foc. La fata locului au intervenit pompierii cu modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD(TIM+B2), si doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava.Vacanta de Rusalii s-a terminat la spital pentru o intreaga familie din Botosani. Cei patru, parintii si doi copii de 5, respectiv 9 ani, se intorceau acasa de la Gura Humorului, cand, intr-o curba, un alt turist, de 30 de ani, cu numere de Hunedoara si condus de un incepator, a patruns pe contrasens si a lovit in plin masina in care se aflau. In urma impactului autoturismul in care erau cei patru a plonjat in sant si a luat foc. Totul s-a petrecut sub ochii unui echipaj de politie care se afla acolo pentru a face cercetari la un alt accident minor petrecut in zona. Cei doi parinti si copiii au reusit sa iasa singuri din masina iar adultii au incercat sa stinga vehiculului. Focul a fost stins de pompierii ajunsi la fata locului. Si ocupantii masinii intrate pe contrasens, doi tineri din Hunedoara, au fost raniti si au ajuns la Spitalul Judetean suceava. In starea cea mai grava, cu leziuni la cap, a ajuns baietelul de numai 5 ani al familiei din Botosani. Soferul care a intrat pe contrasens nu era baut si spune ca pur si simplu masina sa a derapat in curba.