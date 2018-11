Satu Mare.Sofer beat, urmarit de politisti

Un sofer beat a fugit de politisti si a abandonat masina. Incidentul s-a petrecut sambata seara pe raza localitatii Satu Mare. O patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe un drum comunal neclasificat din comuna Satu Mare. Referitor la autovehiculul respectiv, oamenii legii au obtinut in prealabil o informatie, referitor la faptul ca cel care il conduce s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice.

Conducatorul auto nu a oprit la semnalul politistilor, continuandu-si deplasarea catre DJ 178, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei de politie in functiune, concomitent cu somarea prin portavoce.

Dupa aproximativ 1,5 km, conducatorul auto a intrat in curtea unui imobil din comuna Satu Mare, a oprit si abandonat autoturismul cu motorul pornit si a fugit. Barbatul a fost prins si imobilizat de politisti.

Acesta a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 38 de ani, care emana miros de alcool, stabilindu-se si faptul ca, imobilul in curtea caruia a fost identificat ii apartine.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.