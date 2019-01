Satul de boala, un barbat din Radauti a incercat sa se sinucida

Un barbat de 53 de ani, din municipiul Radauti, a incercat sa se sinucida, taindu-se cu un cutit in zona abdomenului. Duminica seara, mama acestuia l-a gasit plin de sange in camera lui. Femeia a sunat la 112. Barbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, in timp ce la domiciliul acestuia au ajuns politistii. In dormitorul barbatului oamenii legii au gasit mai multe pete de sange pe pat, pe un covor dar si un cutit cu lama de 20 cm. De asemenea, in camera respectiva au fost gasite doua sticle goale de votca si bere.Mama barbatului a declarat ca fiul ei era constient cand a fost preluat de echipajul de pe ambulanta. Barbatul i-ar fi spus femeii ca a vrut sa se sinucida din cauza problemelor de sanatate pe care le are si a durerilor din ultima perioada de timp. Acesta are proteze la ambele picioare si sufera de diabet.