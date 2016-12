Scad tarifele pentru eliberarea pasapoartelor, incepand cu 1 ianuarie 2017

Tarifele pentru eliberarea pasapoartelor simple si electronice scad de la 1 ianuarie 2017, datorita scaderii cotei TVA prevazuta in Codul Fiscal de la 20 la 19%. Astfel, incepand cu data de 01 ianuarie 2017 contravaloarea unui pasaport simplu temporar va fi de 218 lei. Un pasaport simplu electronic, cu valabilitate de 5 ani, eliberat persoanelor cu varste de peste 12 ani va fi 280 lei, iar un pasaport simplu electronic, cu valabilitate de 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani va fi 256 lei. "De asemenea, incepand cu 16 ianuarie va deveni functionala a IV-a statie de preluat imagini si documente, astfel incat la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al Judetului Suceava va fi posibila preluarea unui plus de 80 de cereri", se arata intr-un comunicat transmis de Biroul de presa al Institutiei Prefectului Suceava.