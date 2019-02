Scad temperaturile si vom avea iar parte de ninsori

Cod galben de vant si ninsori pentru judetul Suceava. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare Cod galben de vant puternic in mai mult de jumatate din tara, inclusiv in Municipiul Bucuresti, si viscol in zona montana, incepand de vineri dupa-amiaza, precum si o informare de ninsori si vreme rece, ce vizeaza majoritatea regiunilor. In intervalul 22 februarie, ora 14.00 si pana pe 23 februarie, ora 16.00,se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi mixte in Transilvania si mai ales sub forma de ninsoare in zonele montane, moderate cantitativ in Carpatii Meridionali, unde se va depune strat nou de zapada, local mai consistent. In Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia, la inceput vor fi ploi, care se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare.Vantul va prezenta intensificari temporare, cu rafale de pana la 55 km/h. Local se va forma ghetus. Vremea se va raci accentuat, devenind deosebit de rece pentru aceasta data, geroasa noaptea si dimineata, mai ales in regiunile nordice si centrale.Vremea se va mentine rece pana luni, 25 februarie.