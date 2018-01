Scandal in plina strada, aplanat cu focuri de arma, la Serbauti

Doi barbati au fost amendati.

Scandal in plina strada, aplanat cu focuri de arma. In noapte de luni spre marti, ora 00.35, politistii Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti au fost sesizati despre faptul ca in centrul localitatii Serbauti mai multe persoane provoaca scandal. La fata locului a fost identificat un grup de circa 70 de persoane, care se afla pe partea carosabila a drumului, in fata caminului cultural. La un moment dat cateva persoane din grupul respectiv au inceput sa faca scandal. Pentru a aplana conflictul politistii au executat somatia legala si intrucat scandalagii nu s-au conformat, existand riscul de a genera in fapte cu violenta, s-a folosit armamentul din dotare, executandu-se doua focuri in plan vertical. In urma evenimentului nu au fost persoane ranite. Doi barbati de 38 si 47 de ani, ambii din comuna Serbauti, au fost amendati. Cercetarile sunt continuate in acest caz pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in scandal, in vederea luarii masurilor legale.