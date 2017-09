Un barbat de 47 de ani din comuna Scheia a devenit recalcitrant si a refuzat sa se legitimeze.

Scandal in plina strada, in municipiul Suceava. Politistii au folosit spray-ul lacrimogen.Vineri, in jurul orei 16.00, in timp manevra autoturismul cu spatele pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, un localnic de 37 de ani, nu s-a asigurat corespunzator si a acrosat usor, autoturismul condus regulamentar pe banda intai, de o tanara de 26 de ani, din municipiul Radauti.In urma accidentului cele doua autovehicule au fost avariate.Dupa producerea evenimentului rutier, conducatorul auto vinovat si cei doi pasageri, toti aflati sub influenta bauturilor alcoolice, au coborat din autoturism si au incercat sa discute cu ocupantii celuilalt autoturism, dupa care, la volanul masinii s-a urcat un barbat de 56 de ani, tot din municipiul Suceava, cele doua vehicule fiind identificate de politisti intr-o statie pentru mijloace de transport in comun din apropiere. Oamenii legii au trecut la legitimarea persoanelor din autourismul condus de soferul de 56 de ani. In acel moment, un barbat de 47 de ani din comuna Scheia a devenit recalcitrant si a refuzat sa se legitimeze, motiv pentru care, politistii au folosit spray-ul lacrimogen si forta fizica, acesta fiind incatusat si ulterior sanctionat contraventional. Ulterior, la sediul Politiei municipiului Suceava, barbatul de 37 de ani, a refuzat sa fie testat cu aparatul alcooltest si a declarat in prezenta martorilor asistenti ca refuza sa se supuna recoltarii mostrelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, precizand ca nu este de acord sa fie transportat la spital.Totodata, barbatul de 56 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 37 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", iar barbatul de 56 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.