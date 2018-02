Scandal in trafic, cu politisti si un sofer recalcitrant, la Marginea VIDEO

Barbatul a fost in final imobilizat si incatusat in poarta unei case.

Scandal in trafic, in localitatea suceveana Marginea, provocat de un sofer de 39 de ani, din Brodina, oprit in trafic pentru un control de rutina. Conform politistilor, acesta avea la masina folie neomologata si a refuzat initial sa fie legitimat. Mai mult, concubina acestuia a sunat la 112 reclamand ca agentul care i-a cerut barbatului actele este baut. La fata locului a ajuns seful agentului, care, de fata cu cei doi l-a verificat cu etilotestul pe subordonat rezultand ca acesta nu era baut. Soferul a continuat sa faca scandal si nu a vrut sa se legitimeze, el fiind in final incatusat in strada si dus la sectie. Acolo, in urma testarii cu etilotestul, ca barbatul nu este baut. El a primit 2 amenzi in final, pentru folia neomologata si lipsa stingatorului si a triunghiului reflectorizant dar si pentru provocare de scandal, amenzile totalizand 1870 de lei. Incidentul a fost filmat de mai multe persoane, petrecandu-se in poarta unui localnic din Marginea.De partea cealalta, barbatul si concubina acestuia, martora la incident, acuza ca politistii au facut exces de zel si s-au comportat agresiv.