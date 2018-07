Scandal in trafic si la Urgente, facut de un chefliu din Bosanci

Scandal in trafic, la Bosanci, in final scandalagiul aflat in stare de ebrietate fiind dus la spital si incatusat de politisti. Duminica noapte, in jurul orei 23.45, politistii au fost sesizati prin numarul de urgenta 112 de un localnic cu privire ca, in satul Bosanci, un conducator auto in stare de ebrietate a provocat un accident rutier si face scandal. Politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat ca reclamantul se afla in parcarea unui magazin din localitate, cu mopedul, cand de pe drumul judetean 208 A s-a apropiat de el o autoutilitara condusa de Ioan C., de 31 ani, din Bosanci, care a inceput sa-l injure. Ioan C. a lovit apoi intentionat cu autotilitara mopedul marca Honda, care era parcat si care a cazut jos. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat. Fiind condus la Spitalul Judetean Suceava in vederea recoltarii probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, Ioan C. a devenit recalcitrant, inurand pe toata lumea si amenintand, motiv pentru care a fost incatusat. El a refuzat sa-i fie recoltate probe biologice de sange.Barbatul s-a ales cu dosar penal.