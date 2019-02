Scandal intr-un bar din Burdujeni. O angajata a fost lovita de un client beat

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "distrugere" si "lovire sau alte violente".

Scandal in barul Havana din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. O angajata a fost lovita de un client beat. Marti seara, in jurul orei 18.40, in localul respectiv a intrat un barbat de 46 de ani, din municipiul Suceava, care, pe fondul consumului excesiv de bauturi alcoolice, i-a vorbit urat femeii de 31 de ani, dupa care a lovit-o cu palma. De asemenea, scandalagiul a spart mai multe pahare din bar. Angajata a sunat la 112 si a anuntat cele intamplate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "distrugere" si "lovire sau alte violente".