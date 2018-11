Scandal intr-un restaurant din Vatra Dornei. O angajata a fost lovita de un client beat

Scandalagiul a fost amendat si s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente.

Scandal intr-un restaurant din municipiul Vatra Dornei. Un client beat a lovit o angajata pentru ca nu l-a lasat sa fumeze in interiorul localului. Agresiunea a avut loc duminica dupa amiaza. Femeia de 32 de ani, din municipiul Vatra Dornei, se afla impreuna cu sotul sau in restaurant. In jurul orei 17.00, un client, aflat in stare de ebrietate, a inceput sa se manifeste agresiv verbal si sa fumeze in interiorul localului.

In momentul in care angajatii i-au cerut barbatului sa nu fumeze, acesta a lovit-o pe angajata, care se afla in apropierea mesei acestuia. Femeia a sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns doua echipaje de politie. Scandalagiul a fost identificat in persoana unui barbat de 66 de ani, din comuna Saru Dornei.

Individul a continuat sa fie agresiv si de fata cu politistii. Acesta a refuzat sa se legitimeze si sa paraseasca de bunavoie restaurantul. In final, barbatul a fost condus la sediul politiei, unde a refuzat sa dea declaratii. Acesta a fost amendat si s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de "lovirea sau alte violente".