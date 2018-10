Scandal la Marginea si incatusare sub garduri, dupa ce politistii au urmarit si blocat un sofer baut si fara permis VIDEO

Sofer baut si fara permis de conducere, prins de politistii din Marginea dupa o urmarire in trafic. Agentii au reusit blocarea vehiculului numai ca a urmat un scandal provocat de fratele soferului, aflat si el in stare de ebrietate. Tot incidentul a fost filmat de o echipa a site-ului La Radauti. Incidentul s-a petrecut duminica, ora 18.20. Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, au observat autoturismul Audi 80, cand s-a pus in miscare, pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, pe directia de deplasare DN 17A Marginea spre DN 2E Horodnic de Sus, despre al carui conducator se detineau informatii ca este in stare de ebrietate. Politistii au pornit in urmarirea autoturismului, cu semnalele acustice si luminoase de pe autospeciala de politie in functiune, iar dupa doi kilometri acesta a fost blocat si oprit in trafic.Conducatorul auto a fost identificat in persoana lui Rotaru Valeriu, de 60 de ani, din comuna Marginea, acesta declarand lucratorilor de politie ca nu are asupra sa documentele personale.In autoturism a fost identificat si fratele conducatorului auto, in persoana lui Rotaru Gheorghe, de 59 ani, din localitate, care se afla, de asemenea, in stare avansata de ebrietate, refuzand sa se legitimeze. Cei doi frati au devenit agresivi verbal iar la un moment dat politistii au fost nevoiti sa foloseasca forta fizica si catusele, fratele soferului, cel care era foarte vocal, fiind imobilizat la sol si incatusat. Acesta a fost apoi condus la sediul sectiei, unde a fost sanctionat cu amenda in cuantum total de 1.500 lei. Au fost efectuate verificari in bazele de date ale Politiei Romane, ocazie cu care s-a constatat ca Rotaru Valeriu nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere eliberat de autoritatile romane.Intrucat acesta emana halena alcoolica puternica, i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul etilotest, refuzand sa faca acest lucru.Fiind transportat la Spitalul Municipal Radauti, conducatorul auto a refuzat de asemenea, in prezenta medicului de garda sa i se recolteze mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca autoturismul Audi 80, nu este asigurat civil in caz de daune produse tertilor prin accidente de circulatie, avand polita RCA expirata din data de 8 septembrie 2018, in cauza, fiind luata masura sanctionarii contraventionale cu amenda in cuantum total de 2.000 lei, luandu-se si masura complementara de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, fara drept de circulatie. Politistii au intocmit dosar penal privind infractiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.