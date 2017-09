Scandal la Vicovu de Jos, dupa ce politistii au identificat mai multe persoane care vindeau ciuperci si fructe de padure la marginea drumului

Vanzatorii de ciuperci au refuzat sa se legitimeze, au inceput sa se manifeste agresiv si au provocat scandal, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul altor patrule de politie.

Scandal in plina strada, la Vicovu de Jos, luni dupa amiaza, dupa ce politistii au identificat la marginea drumului 15 rromi care comercializau ilegal ciuperci si fructe de padure. Comercinatii de ocazie au refuzat sa se legitimeze, au inceput sa se manifeste agresiv si au provocat scandal, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul altor patrule de politie. Rromii tipau ca din gura de sarpe ca traiesc din vanzarea ciupercilor si a frunctelor si au devenit agresivi verbal in momentul in care politistii au vrut sa le confiste marfa. Agentii au fost injurati si amenintati. Politistii au primit aproape zilnic, in ultima perioada, reclamatii de la cetateni ca diverse persoane vand bureti la preturi destul de mari numai ca atunci cand ajung acasa cumparatorii descopera ca mare parte din marfa este alterata sau cu viermi. Mai mult, in contextul in care au aparut cazuri de persoane intoxicate cu ciuperci otravitoare, politistii au decis sa puna capat activitatii de comert cu bureti. La locul scandaului au ajuns circa 40 de politisti, care in final au aplanat conflictul. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, ocazie cu care au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4.500 de lei si a fost confiscata cantitatea de 114 kg de ciuperci, ce a fost predata Ocolului Silvic Marginea.