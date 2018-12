Scheia. Un sofer s-a urcat beat la volan si a avariat trei autoturisme parcate

Un barbat de 46 de ani s-a urcat beat la volan si a avariat trei autoturisme parcate. Individul avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Sambata dupa-amiaza, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a fost sesizat prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe strada Victoriei din comuna Scheia, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto vinovat se afla sub influenta alcoolului.

Politistii deplasati la fata locului, au constatat faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe strada Victoriei din comuna Scheia, un localnic a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit cele trei autoturisme parcate.

In urma impactului, nu au rezultat victime, ci doar avarierea autovehiculelor.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".