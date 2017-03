Scoala din Bogdanesti, mistuita de flacari. Pagubele sunt de aproximativ 80.000 de lei

Incendiul a fost lichidat de catre echipajele din cadrul ISU Falticeni, care au stabilit ca acesta a izbucnit de la jarul cazut din sistemul de incalzire.

Scoala Gimnaziala nr. 1 din Bogdanesti a fost cuprinsa de flacari, vineri noapte, fiind afectat serios acoperisul cladirii. Patru echipaje de pompieri dar si localnici au intervenit in zona iar la fata locului s-a constatat ca la corpul scolar vechi ardea acoperisul din zona camerei centralei, ce se afla situat in incinta scolii. Din primele cercetari s-a stabilit ca in scoala nu se aflau persoane, aceasta fiind inchisa. Un localnic a sunat la 112 dupa ce in jurul orei 22.20, acesta a observant flacari la nivelul acoperisului din spatele scolii, iar cand s-a apropiat de scoala, a observat ca ardea camera centralei.Din discutiile purtate cu directorul scolii, Ursutu Nicoleta, aceasta a declarat ca scoala nu are angajata o persoana anume desemnata cu intretinerea focului, iar de acest lucru se ocupa femeia de serviciu, care a declarat ca a facut foc vineri dupa amiaza, iar in jurul orei 18.00, a incuiat cladirea si a plecat acasa. In timp ce pompierii interveneau pentru lichidarea focarelor, localnicii au ajutat la evacuarea bunurilor din incinta scolii, acestea fiind depozitate vis-a-vis, la

corpul de cladire nou al scolii, sub directa indrumare a directorului scolii.

Incendiul a fost lichidat de catre echipajele din cadrul ISU Falticeni, care au stabilit ca acesta a izbucnit de la jarul cazut din sistemul de incalzire.Au ars 150 metri patrati acoperis din lemn, invelitoarea din tabla, tavanul din lemn, componentele din plastic din camera centralei, prejudiciul fiind estimat la valoarea de 70.000-80.000 lei. Din nefericire, Scoala Gimnaziala nr. 1 Bogdanesti nu este asigurata. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru infractiunea de distrugere din culpa. Pompierii spun ca exista pericolul ca planseul cladirii sa se prabuseasca.