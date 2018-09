Scoala politica de vara TLDE - 29 august- 2 septembrie

Din partea Organizatiei Judetene de Tineret ALDE Suceava a participat consilierul local Petru Marius Cernescu, care este si presedintele Organizatiei Judetene de Tineret ALDE Suceava.

In perioada 29 august - 2 septembrie, a avut loc Scoala Politica de Vara TLDE "Libertate si Democratie" in statiunea Mamaia. Evenimentul din acest an a avut ca teme libertatea si democratia si drepturile omului. La Scoala Politica de Vara TLDE au luat parte peste 200 de tineri, membri ai ALDE care au dezbatut asupra problemelor concrete ale societatii si au avut un schimb de idei cu personalitati marcante din spatiul academic si politic, cu experienta atat la nivel national, cat si european.

La deschiderea lucrarilor scolii de vara au participat mai multi lideri ai ALDE, in frunte cu presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu, care le-a vorbit tinerilor membri ai partidului despre situatia politica din Romania din acest moment, precum si despre provocarile de anul viitor, an electoral. Presedintele TLDE Claudiu Daniel Catana a fost cel care a deschis oficial programul scolii de vara. Acesta le-a multumit tinerilor din TLDE pentru implicarea de care dau dovada in proiectele promovate de TLDE. Totodata, Claudiu Daniel Catana le-a prezentat acestora cateva din proiectele de viitor ale tinerilor liberali.

In prima zi, membrilor TLDE li s-au adresat presedintele Consiliului National al ALDE, europarlamentarul Norica Nicolai, purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, precum si senatorul Daniel Zamfir, liderul de grup ALDE in Senatul Romaniei, care le-au vorbit tinerilor despre rolul pe care tinerii il au in spectrul politic, dar si despre modalitatile prin care acestia se pot implica in cadrul partidului si al comunitatii din care fac parte. Pe parcursul scolii politice de vara, tinerii din cadrul TLDE au interactionat cu mai multi lideri ai ALDE despre domenii importante pentru statul roman, dar si despre principiile liberalismului. Printre liderii care s-au adresat tinerilor s-a numarat Daniel Chitoiu, secretarul general al ALDE, Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte ALDE/Viceprim -ministru si Ministru al Mediului, deputatul Anton Anton, ministrul Energiei, deputatul Andrei Gerea, vicepresedinte ALDE, deputatul Marian Cucsa, vicepresedinte ALDE, deputatul Ion Cupa, vicepresedinte ALDE, Simona Bratulescu, presedinte LAL ALDE, Liliana Minca, presedintele ALDE Botosani, Cristian Dima, presedintele ALDE Galati, Ionel Petre, presedintele ALDE Dambovita, precum si Dan Petre, presedintele ISL.

La eveniment a fost prezenta si europarlamentarul Renate Weber, care a tinut prelegeri despre drepturile omului si a vorbit tinerilor despre activitatea ca europarlamentar. Cu acest prilej europarlamentarul a decis sa se alature ALDE Romania.

Pe baza parteneriatului cu ISL(Institutul de Studii Liberale), tinerii au participat si la doua seminare cu tema "Democratie si Libertate" si "Libertate si Drepturile omului" .

Din partea Organizatiei Judetene de Tineret ALDE Suceava a participat consilierul local Petru Marius Cernescu, care este si presedintele Organizatiei Judetene de Tineret ALDE Suceava.