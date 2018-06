Scoli si gradinite moderne, la Moara. Primaria investeste in viitorul copiilor de aici VIDEO

Investitii importante, la Moara, localitate aflata la doar o aruncatura de bat de municipiul Suceava. Inca de la intrare, unde prin efortul primarului Eduard Dziminschi (PSD), a fost montata o poarta din lemn masiv, iti dai seama ca oamenii locului sunt gospodari. Primarul comunei are ambitii mari si vrea sa schimbe fata localitatii. De doi ani de cand a venit la conducerea Primariei Moara, acesta a accesat fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii dar si pentru a face investitii pentru viitorul copiilor din comuna, pentru ca acestia sa invete in conditii bune, ca la oras. La acest moment, la Moara, in centrul comunei, se ridica o gradinita moderna, pe 800 de metri patrati, o gradinita ce va beneficia de dotari moderne. Copiii din Moara, din ce in ce mai multi, merg in prezent la o gradinita improvizata in Caminul Cultural. De aceea primarul localitatii s-a zbatut si a accesat 2 milioane de lei pentru ridicarea unei gradinite cu tot cu teren de joaca. Planurile sunt mult mai mari, iar Moara va avea in viitorul apropiat si o sala de sport moderna.

Investitii se fac in acest moment si la doua scoli din comuna, la cea din satul Liteni si din Moara Carp. Scoala Generala din Liteni este in plin santier.Unitatea de invatamant functioneaza intr-un vechi conac boieresc. Pana acum nu s-au facut investitii iar copiii invatau in conditii improprii si utilizau zilnic veceul din curte. Lucrurile s-au schimbat insa. Deja interioarele au fost modernizate. S-a pus parchet nou, s-au montat gresie si faianta și, cel mai important, sunt acum grupuri sanitare moderne in interior si asta deoarece cladirea a fost extinsa. Urmeaza ca exteriorul unitatii scolare sa fie reabilitat. Eduard Dziminschi spune cu modestie ca vrea sa investeasca in viitor, in copiii din localitate, el fiind la randul sau parinte.Primarul recunoaste ca are multa munca in fata dar spune ca deja lucrurile incep sa se schimbe in bine iar dovada stau strazile asfaltate si trotuarele pavate din comuna.