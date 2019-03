Se incearca discreditarea lui Stefan Mandachi cu orice pret. Stire falsa despre o intalnire Mandachi Iohannis FOTO

O noua incercare de discreditare a afaceristului sucevean Stefan Mandachi, care se pare ca a devenit inamicul numarul unu al PSD dupa protestul national pentru autostrazi. O membra a PSD, necunoscuta de altfel publicului, deputatul PSD Aida Caruceru, a postat pe Facebook o fotografie in care insinueaza ca presedintele Klaus Iohannis si Stefan Mandachi, omul de afaceri care a initiat protestul #sieu pentru autostrazi si a construit, pe banii lui, un metru de autostrada in Moldova, s-ar cunoaste si ca s-au intalnit la munte.Aceasta a lasat sa se inteleaga ca Mandachi s-ar fi intalnit cu presedintele Iohannis anterior declansarii campaniei sale pentru autostrazi. Poza a fost data publicitatii incercandu-se acreditarea ideii ca intreaga actiune a suceveanului ar fi fost pusa la cale de presedintele Iohannis, titreaza stiripesurse.ro. Internautii au taxat insa imediat stirea Fake News, adica o minciuna, iar cei care l-au recunoscut pe barbatul cu barba care apare in fotografie alaturi de presedintele Iohannis, au explicat ca este vorba despre un instructor de fitness din Pitesti.'Absurd. Nu sunt eu. Am crezut ca e o gluma, dar sunt uimit, pentru ca nu seman deloc cu tipul ala', a declarat Stefan Mandachi pentru ziare.com.