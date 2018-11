Sedinta festiva a Colegiului Prefectural in Sala de festivitati a Garii Burdujeni. A fost vernisata expozitia Suceava acum 100 de ani - Fotografii inedite din colectii personale VIDEO

Institutia Prefectului-Judetul Suceava a organizat un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, in sala de festivitati de la Gara Burdujeni, desfasurat in cadrul Sedintei festive a Colegiului Prefectural. Au participat, alaturi de prefectul Mirela Elena Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu si membrii colegiului prefectural, Andrei Ignat, secretar de stat in in Ministerul Apararii Nationale, Teodor Iulian Gheorghe- director general in Ministerul Afacerilor Interne, senatorii Ioan Stan si Virginel Iordache, deputatul Emanuel Havrici, vicepresedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Nita, reprezentanti ai structurilor MAI, ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni, rectorul Universitatii "Stefan cel Mare", Valentin Popa, consilieri judeteni, primari din 16 localitati ale judetului, reprezentanti ai structurilor MAI, membrii Comitetului Consultativ de Dialog Social pentru Persoanele Varstnice, reprezentanti ai Serviciului Judetean Arhivele Nationale, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, Gabriela Mihai, conf. univ. dr. Florin Pintescu de la USV, care a sustinut o alocutiune despre semnificatia Marii Uniri, elevi de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni. In cadrul impunator al salii din Gara Burdujeni, a fost vernisata expozitia Suceava acum 100 de ani - Fotografii inedite din colectii personale, realizata de Prefectura, in cadrul proiectului Pagini de Istorie: Istoria Primului Razboi Mondial in Fotografii. Unirea Bucovinei cu Romania.

Alaturi de expozitia Prefecturii, a fost prezentata o mini expozitie cu desene realizate de elevi de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava, cu desene reprezentand viziunea lor despre Unire.

Prefectul Mirela Elena Adomnicai a inmanat distinctii aniversare Centenarul Marii Uniri veteranilor Gheorghe Nedelcu, din Falticeni si Vasile Simion din Gramesti, ambii de-o varsta cu tara, si Costache Florea din Dolhasca in varsta de 102 ani. Acestia nu au putut fi prezenti, urmand ca distinctiile sa le fie duse acasa. De asemenea, au primit distinctii aniversare trei tineri absolventi ai unor institutii de invatamant militare si fac parte din Promotia Centenarul Marii Uniri: sublocotenentii Narcisa Ciotina, Aura Cotos si Alin Mucea.

Programul s-a incheiat cu un program de cantece patriotice sustinut de corul Glasul Bucovinei al Corului Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Petru Rares, din Falticeni, dirijat de preotul militar Iconom Stavrofor Simion Catali.