Sef de Politie din Gura Humorului, batut si injurat de un coleg pensionar

Agresorul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Individul care a facut scandal intr-un restaurant din Cacica in urma cu cateva zile iar apoi a fost oprit beat la volan de un echipaj de politie a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Barbatul de 50 de ani, din Gura Humorului, fost politist, pe nume Remus Ovidiu Latesi, este acuzat de ultraj. Acesta a fost imobilizat si incatusat de politisti in plina strada pentru ca s-a manifestat agresiv cand acestia au vrut sa il testeze cu etilotestul. Barbatul nu numai ca i-a injurat pe politisti, asa cum a anuntat biroul de presa al IPJ Suceava, ci chiar l-a lovit, in mai multe randuri, pe seful Politiei Rurale Gura Humorului. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au anuntat ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Remus Ovidiu Latesi pentru doua infractiuni de ultraj. Acesta este acuzat ca in 25 august in jurul orei 19.30, in timp ce seful Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului, ofiter de politie cu functia de subcomisar, se afla in parcul central din orasul Gura Humorului, Latesi l-a amenintat cu bataia si cu moartea, pentru a se razbuna pentru deciziile pe care politistul le-a luat in exercitarea atributiilor de serviciu. Ulterior, in data de 7 octombrie, in jurul orei 20.30, in timp ce se afla pe DN 2E, pe raza comunei Cacica, Latesi l-a prins cu miinile de piept si l-a impins pe seful Politiei Rurale Gura Humorului, ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, dupa care, in jurul orei 20.50, la intrarea in sectia de Urgente a Spitalului Orasenesc Gura Humorului, in momentul in care se aflau pe scari si au ajuns in dreptul usii de acces, l-a lovit de doua ori cu piciorul, respectiv dand cu talpa piciorului spre inapoi, in zona genunchilor si a coapsei pe acelasi ofiter de politie.