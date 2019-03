Sefa Centrului Medical al IPJ Suceava, trimisa in judecata pentru trafic de droguri de mare risc

Ea a prescris medicamente psihotrope inclusiv membrilor de familie, printre care si doi copii minori, de 11 si 15 ani.

Sefa Centrului Medical al IPJ Suceava, Adriana Lorena Birleanu, a fost trimisa in judecata pentru trafic de droguri de mare risc si alte infractiuni. Doctorita este suspectata ca si-ar fi drogat cei doi copii minori, de 11 si 15 ani, cu substante psihotrope. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a acesteia, la data faptelor medic specialist, sef al Centrului Medical Judetean (C.M.J.) Suceava subordonat Directiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: luare de mita in forma continuata, fals intelectual, prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de catre medic fara ca aceasta sa fie necesara din punct de vedere medical, in forma continuata, obtinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei retete medicale prescrise fara ca aceasta sa fie necesara din punct de vedere medical sau a unei retete medicale falsificate (2 fapte din care una in forma continuata) si trafic de droguri de mare risc, in variantele procurare si detinere.

Potrivit procurorilor, in perioada ianuarie - mai 2018, Adriana Lorena Birleanu, in calitate de medic-sef in cadrul Centrului Medical Judetean (C.M.J.) Suceava, in exercitarea atributiilor de serviciu, a primit de la mai multi pacienti (cadre M.A.I. sau persoane inscrise in evidentele C.M.J. Suceava) sume de bani cuprinse intre 50-100 lei.

Banii respectivi au fost primiti de aceasta pentru a intocmi si elibera diferite procese-verbale de incapacitate temporara de munca, eliberarea concediilor medicale si a fiselor medicale, eliberarea unor retete medicale si eliberarea unor bilete de trimitere pentru analiza RMN.

Potrivit procurorilor, la data de 13 februarie 2018, Adriana Lorena Birleanu a falsificat un document medical, prin aceea ca facut unele mentiuni contrare realitatii si a omis cu stiinta sa mentioneze diagnosticele reale in ceea ce priveste examenul medical clinic la angajare al unei persoane.

In intervalul februarie 2015 - mai 2018, sefa Centrului Medical din cadrul IPJ Suceava a prescris 244 retete medicale cu regim special, privind medicamente cu continut stupefiant, pe numele a 12 pacienti aflati in evidenta scriptica a C.M.J. Suceava, fara ca prescriptiile sa fie necesare din punct de vedere medical, fara ca pacientilor sa le fie recomandate/administrate astfel de medicamente si fara ca acestia sa aiba cunostinta despre emiterea retetelor.Printre acestia se numara si 3 membri ai familiei doctoritei, cel mai probabil sotul si cei doi fii. Ulterior, medicamentele au fost ridicate de la farmacii, de catre aceasta in scopul folosirii in interes personal.

In ziua de 19 iulie 2018, Adriana Lorena Birleanu a obtinut medicamente cu continut stupefiant (115 fiole) prin folosirea unei retete medicale prescrisa pe numele unui membru al familiei, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.

Potrivit procurorilor, la acel moment aceasta era cercetata sub control judiciar.

La data de 11 septembrie 2017, ea a fost depistata in trafic de catre lucratori din cadrul Politiei rutiere Suceava avand asupra sa medicamente cu continut stupefiant (193 de fiole), procurate de la sotia unei persoane decedate, fara sa detina documente justificative in acest sens.

In cauza s-a dispus confiscarea unor sume de bani si alte bunuri (medicamente) ce apartin inculpatei precum si instituirea masurii asiguratorii a popririi de catre Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne in privinta sumelor de bani datorate sau care urmeaza a fi datorate in viitor, cu titlu de pensie militara de stat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.