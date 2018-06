Seful IGSU si prefectul de Suceava,Mirela Adomnicai, impreuna in zonele inundate din judet FOTO

Inspectorul general al IGSU, generalul de brigada Dan Paul Iamandi, a ajuns in judetul Suceava, sambata dupa amiaza, unde alaturi de prefectul judetului, Mirela Adomnicai, si noul inspector sef al pompierilor militari suceveni, colonelul Costica Ghiata, a monitorizat si a evaluat zonele cele mai afectate de inundatii. Mirela Adomicai si seful ISGU au evaluat situatia din teren la Boroaia, Berchiseti si Gura Humorului. Zonele critice vor fi in permanent monitorizate pe tot parcursul noptii de sambata spre duminica, urmand ca in perioada urmatoare, comisii mixte sa se deplaseze in teren si, impreuna cu autoritatile locale, sa evalueze pagubele generate de inundatii.