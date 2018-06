Seful ISU Suceava, generalul Ion Burlui, onorat cu distinctia de excelenta pentru intreaga activitate FOTO

Generalul de brigada Ion Burlui, seful ISU Suceava, a primit din partea Prefecturii Suceava o distinctie de excelenta, in cadrul Sedintei Colegiului Prefectural de marti. Distinctia a fost inmanata de prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, in prezenta subprefectului Silvia Boliacu.

Ion Burlui a fost onorat cu 'Distinctie de excelenta pentru intreaga activitate depusa in slujba sucevenilor si in coordonarea celor mai dificile situatii de urgenta'. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, 25 iunie 2018, decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada Ion Burlui, din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 30 iunie. General de brigada Ion Burlui s-a nascut in anul 1961, in comuna Malini, judetul Suceava. In anul 1983 a absolvit Scoala Militara de Ofiteri Activi din Bucuresti, scoala apartinand de Ministerul de Interne, fiind absolvent cu diploma de ofiter, arma Pompieri. In perioada 1985-1990, a urmat cursurile Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Management, iar ulterior a urmat doctoratul, fiind astazi doctor in economie.

Intreaga activitate a generalului Burlui este legata de gestionarea situatiilor de urgenta. In perioada 1983-1987 a fost comandat de pluton si ofiter instructor la Scoala militara de ofiteri activ a Ministerului de Interne. Incepand din 1987 a ocupat functiile de loctiitor de comandant, la Grupul de Pompieri Suceava, de comandant al Companiei de Pompieri Suceava, in perioada 1995-2004 fiind adjunct al comandantului Unitatii pentru logistica al Grupului de Pompieri Bucovina Suceava, iar intre anii 2004-2007 a fost sef serviciu la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava, nou infiintat. Din 2007, timp de 2 ani, a a fost prim adjunct al ISU Suceava, iar in 2009 a fost numit inspector sef al ISU Bucovina Suceava.

Generalul Ion Burlui are o experienta deosebita ca pompier, fiind prezent si activ in situatii de urgenta dramatice, care au impus si interventia sa in prima linie.