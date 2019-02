Senatorul Constantin Daniel Cadariu: Zona de munte a judetului Suceava a fost pusa la pamant de PSD

Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a criticat in termeni extrem de duri respingerea de catre parlamentarii majoritatii creata in jurul PSD a tuturor amendamentelor pe care parlamentarii liberali suceveni le-au depus la Legea bugetului de stat pe 2019 pentru dezvoltarea judetului. Constantin Daniel Cadariu a declarat ca dincolo de satisfactia pe care o are dupa ce PNL a reusit sa obtina majorarea alocatiilor pentru copii, este extrem de necajit de modul in care PSD a respins amendamentele liberalilor suceveni care aveau in vedere dezvoltarea judetului, dar si pentru salvarea unor primarii sau zone intregi ale judetului Suceava.



"Cu o nepasare greu de inteles, PSD a pus la pamant zona de munte a judetului. Niciun amendament pe care l-am propus pentru Gura Humorului, Campulung Moldovenesc sau Vatra Dornei nu a fost votat de PSD.

Le cer celor de la PSD sa explice, de exemplu, cand vor avea sosele de centura statiunile turistice de interes national din judet, cand va ajunge gazul metan la Vatra Dornei sau cand vor avea gaz metan cele 80.000 de gospodarii, din 50 de localitati pe care liberalii le-am avut in vedere prin amendamentele depuse. Cand se vor reabilita drumurile nationale din judetul Suceava daca cei de la PSD au votat impotriva alocarii de fonduri pentru reabilitarea DN 17B pe Valea Bistritei, pentru DN 2E Paltinoasa - Marginea sau DN 17A pe tronsonul Campulung Moldovenesc - Sadova - Sucevita?

Cum se va descurca orasul Brosteni cu functionarea spitalului, cum isi va inchide municipiul Campulung Moldovenesc depozitul de deseuri si cum vor ajunge turistii din Ucraina spre Campulung Moldovenesc pe la Izvoarele Sucevei, dupa ce tot cei de la PSD au blocat amendamentul pentru constructia punctului de trecere a frontierei. Si tot pe cei de la PSD vreau sa-i intreb de ce au fost impotriva finalizarii drumul Panaci - Bilbor, caci au respins amendamentul pentru scoaterea din fondul forestier a unui teren, procedura necesara pentru realizarea acestei investitii.

Este greu de inteles cat de repede au uitat social democratii de promisiunile facute la inaugurarea primului tronson al partiei de schi de pe masivul Rarau, din Campulung Moldovenesc, cand au dat asigurari ca vor aloca fonduri si pentru cel de-al doilea tronson. Sunt promisiuni facute de ministrul PSD al turismului impreuna cu liderii judeteni PSD. Acestia au promis alocarea de fonduri pentru finalizarea tronsonului doi de la Campulung Moldovenesc, investitie absolut necesara, in conditiile in care deschiderea primului tronson arata cat de utila este partia pentru intreaga zona si cat de necesara e finalizarea intregului proiect.

Tot cu privire la Campulung Moldovenesc, sa ne spuna cei din PSD cu ce bani va reusi acest municipiu sa faca lucrarile pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din 2018, in conditiile in care au respins amendamentul depus de PNL in acest sens.

Peste toate, nu pot intelege cinismul celor de la PSD, care au votat inclusiv impotriva propriilor primari PSD din judetul Suceava. Acest lucru poate fi demonstrat doar daca ar fi sa ma refer la respingerea de catre PSD a amendamentului depus de PNL cu privire la alocarea de sprijin financiar celor 60 de primarii pentru rezolvarea problemelor create de creditul contractat pentru proiectul "Suceava - Utilitati si mediu la standarde europene", a declarat Constantin Daniel Cadariu.