Senatorul Ioan Stan da de pamant cu Catalin Nechifor dupa ce acesta a comentat pe o retea de socializare

Pentru prima data, fortat de imprejurari, senatorul vorbeste de starea jalnica in care a gasit organizatia judeteana a PSD la preluarea conducerii de la Catalin Nechifor.Pentru prima oara unul din fostii colegi ai lui Nechifor are curajul sa iasa si sa spuna lucrurilor pe nume, sa spuna public ce altii din PSD vorbesc in interiorul partidului de ani de zile! Acum, ce putem sa ii spunem fostului pesedist decat ca 'Daca taceai filozof ramaneai!'

Catalin Nechifor, cel care recent a demisionat din PSD pentru a se inscrie la Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, este pus la punct de actualul presedinte al PSD Suceava, senatorul Ioan Stan. Acesta s-a gandit sa ii dea o replica lui Nechifor dupa ce fostul coleg de partid a criticat inlocuirea sa din functia de secretar al grupului parlamentar de prietenie cu statul Qatar. Nechifor a scris pe pagina sa de socializare ca are noroc ca nu face parte din din grupul interparlamentar Kmrzy, pentru ca ar fi fost scos si de acolo. Replica data de Ioan Stan este una usturatoare si pentru prima data senatorul vorbeste de starea jalnica in care a gasit organizatia judeteana a PSD la preluarea conducerii de la Catalin Nechifor. Senatorul vorbeste si de faptul ca Nechifor a pierdut alegerile pentrul Consiliul Judetean dupa un mandat de presedinte al CJ Suceava in care nu a facut mare lucru pentru judet. Redam texul in totalitate, mai jos.

'Din respect pentru cetatenii judetului Suceava am hotarat sa raspund unor afirmatii veninoase plasate pe pagina personala de socializare, preluate de media suceveana, de catre un personaj ce s-a afirmat cu sprijinul PSD si mai putin pe baza calitatilor dovedite in viata de zi cu zi. Fac acest lucru pentru ca cetateanul in cauza iese, cum se spune in popor, 'la drumul mare' contand probabil pe faptul ca nu ne pierdem timpul cu nimicuri. Doar ca trebuie sa ne intrebam: 'Ce, Doamne iarta-ma o fi facut acest domn Catalin Ioan Nechifor timp de aproape doua mandate de deputat, ales pe listele PSD cu stradania organizatiilor locale, daca nici macar Regulamentul de functionare al Camerei Deputatilor nu l-a priceput?' Sigur, stim ca sunt persoane care au nevoie sa citeasca de foarte multe ori un text spre a-i deslusi semnificatia. Il numaram si pe dl. deputat printre acestea, fara nici un efort, desi timpul petrecut in Parlamentul Romaniei ar fi fost suficient pentru lectura cu pricina, presupunand ca macar asta a facut. Poate ca e vremea sa-l lamurim.

Asadar, domnule deputat, dupa cum ar fi trebuit sa stiti, Grupurile parlamentare din Camera si Senat, urmare a modificarilor survenite in componenta nominala a acestora, opereaza modificari ale diverselor structuri de lucru. Pentru ca, domnule deputat, daca tot ati decis a calatori, ar fi trebuit sa stiti ca nu puteti lua in bagaj chiar tot ce ati primit de la PSD. Functiile raman la grupul parlamentar pe care l-ati parasit si vor fi ocupate de altii, pentru ca nimeni nu este de neinlocuit, iar in cazul dumneavoastra chiar nu e greu. Asa incat presupunerea ca mi-as fi pierdut timpul cu inlocuirea dumneavoastra din functia de secretar al Grupului de prietenie cu Qatar este hilara. Am primit cererea de la Grupul parlamentar PSD si am propus modificarea componentei grupului de prietenie in conformitate cu prevederile regulamentare precizate in documentul pe care l-ati omis din preocuparile dumneavoastra timp de aproape doua mandate. Iar pentru dispretul manifestat fata de reguli si mai ales fata de sucevenii pe care ii dezavuati in ironiile fortat multilingve ati fi meritat o sanatoasa bagare in seama, asa ca la Camarzani.

Cu privire la 'cramponarea de functii' pe care o invocati am amendamente serioase pentru care este necesar sa evoc anul 2016. In constiinta alegatorilor suceveni se insumasera asteptarile din timpul mandatului pe care nu l-ati onorat. Drumuri judetene, centura capitalei de judet, spitalul municipal Falticeni, depozitele ecologice de la Moara si Pojorata si cate altele, ramase intr-o mult prea lunga asteptare, si-au spus cuvantul. Inca ne amintim cum ministrul de atunci al Dezvoltarii Regionale va reprosa public dezinteresul perpetuat ani de zile fata de dorintele sucevenilor. Rezultatele obtinute de organizatia judeteana Suceava in alegerea presedintelui Consiliului Judetean v-au descalificat in asa masura (o diferenta de 26.000 de voturi) incat se impunea sa demisionati din functia de presedinte al PSD Suceava. S-a asteptat in van acest gest de onoare, dar dumneavoastra, care nu va cramponati de functii, nu l-ati facut si atunci ati fost demis. Am fost chemat la conducerea partidului si mi s-a propus preluarea interimara a functiei din care, repet, ati fost demis. Nu am dorit si nu am cerut acest lucru. Motiv pentru care am refuzat solicitarea. Nu o data ci de doua ori. Asa incat am fost numit de Comitetul Executiv National ca presedinte interimar al organizatiei judetene Suceava. Numit domnule deputat! Am inteles aceasta numire asa cum era corect, ca pe o sarcina de partid. Nu mi-a fost usor de loc. Am gasit organizatia intr-o stare de neglijare inacceptabila incepand cu evidentele si culminand cu situatia financiara. N-am comentat si n-am asteptat sa vina altii sa rezolve. Nu am facut publice nici un fel de critici la adresa a ceea ce ar fi trebuit sa fie activitatea unui presedinte de organizatie judeteana. Ba mai mult, in incercarea de a va proteja imaginea v-am nominalizat si v-am sustinut inscrierea pe listele de propuneri la alegerile parlamentare. Ati fost inlaturat de pe aceasta lista, de catre cei care, conform prevederilor statutare aveau dreptul sa o faca. Am refacut lista si v-am sustinut pentru a doua oara. Ati fost eliminat iar si de acesta data a trebuit sa argumentez personal mentinerea propunerii dumneavoastra. Am fost cu siguranta convingator din moment ce ati ramas pe lista de propuneri. Si mai mult decat atat mobilizarea noastra la alegeri v-a adus locul in Camera Deputatilor, pe listele PSD domnule deputat, daca ati uitat cumva.

Si daca tot ma straduiesc sa va trezesc amintirile atunci sa rememoram intregul dumneavoastra traseu in organizatia judeteana. Va amintiti ca ati primit sprijinul aproape parintesc al presedintelui de atunci al organizatiei? Ati fost sustinut pas cu pas si ati avut o ascensiune ca nimeni altul. Cum ati rasplatit acest sprijin am constatat cu totii. Asa ati ajuns unde ati ajuns: investit cu increderea noastra si tratat mereu cu intelegere pentru ceea ce speram sa se datoreze tineretii si lipsei dumneavoastra de experienta. Ati primit toate aceste functii ca si cum vi s-ar fi cuvenit. V-ati inselat ! Nu vi s-au cuvenit! Vi le-a acordat organizatia PSD!Si acum veniti sa vorbiti despre lipsa dumneavoastra de interes pentru functii.S-ar putea sa va credem cata vreme ati dovedit mereu ca nu responsabilitatile ci privilegiile va intereseaza. Oricum, din partea noastra, a mea cu siguranta, nu va mai paste 'primejdia' de a fi sustinut pentru vreo demnitate de partid sau de alta natura. Imi ingadui sa va amintesc zicerile populare care vorbesc despre picioarele scurte ale minciunii si despre pericolul la care se expune cel care scuipa in sus. Sper sa le intelegeti fiind exprimate in limba romana'.