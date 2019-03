Senatorul Ioan Stan, initiatorul unei legi prin care liceele agricole trec in subordinea Ministerului Agriculturii

Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan a anuntat luni ca liceele care au exclusiv profil si specializari agricole (care acum sunt in subordinea consiliilor locale) trec in subordinea directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti. Acest lucru este se va face in conformitate cu o lege initiata de Ioan Stan. Redam mai jos comunicatul de presa remis de senatorul Ioan Stan, presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Suceava:

'In calitate de initiator a legii de modificare si completare a Legii Educatiei Nationale, nr. 1/2011, lege care a trecut azi de Senat in calitate de camera decizionala, doresc sa fac urmatoarele precizari. Incepand cu data de 1.09.2019 liceele care au exclusive profil si specializari agricole, institutii publice cu personalitate juridica aflate in subordinea consiliilor locale trec in subordinea directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti. Intrucat mai ales in zona rurala, aceste licee sunt intr-o stare de degradare avansata si mai ales cu baza materiala total insuficienta pentru pregatirea elevilor, este binevenita aceasta trecere in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.In lege mai este prevazut faptul ca directiile de agricultura judetene in colaborare cu inspectoralele scolare judetene asigura si coordonarea disciplinelor tehnice si practicii de specialitate a liceelor agricole.Se face referire in lege la functionarea si organizarea liceelor agricole, dar mai ales faptul ca finantarea liceelor se realizeaza din venituri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a Ministerului Educatiei Nationale cat si din venituri proprii sau prin parteneriate publice private.'