Senatorul PNL Daniel Cadariu - O mare si nesfarsita minciuna marca PSD: Centura de ocolire a municipiului Suceava

Senatorul PNL de Suceava, Daniel- Constantin Cadariu, a declarat ca respinge afirmatiile facute de purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu, potrivit carora in acest an va fi finalizata Centura Sucevei cu cei 47 de milioane de lei prevazuti in proiectul Legii bugetului de stat pe 2019.

"Acestea nu sunt decat o mare si nesfarsita minciuna marca PSD. Minciunile electorale ale PSD continua an de an cu fictiunile bugetare. Din ciclul gogosile PSD, acum Centura Sucevei. Cifrele demonstreaza si demonteaza clar minciunile PSD.Anul acesta au prins doar 47 de milioane de lei, adica doar 40% din cele 110 de milioane de lei necesare, si vreti sa-i credem ca vor finaliza lucrarile la centura municipiului Suceava? Daca pornim de la costul total al investitiei, care este de 399 de milioane de lei, iar pana la 31 decembrie 2018 au fost facute cheltuieli in valoare de 289 de milioane de lei, ramane de alocat inca 110 de milioane de lei, pentru a finaliza investitia", a precizat Cadariu.

Senatorul PNL este nemultumit ca in proiectul de buget pentru 2019 sunt prevazute doar 47 de milioane de lei, adica doar 40% din cele 110 de milioane de lei necesare, conditii in care centura nu poate fi finalizata.

"Dar, ma tem ca nici acest procent de 40% nu va fi alocat, daca ne amintim faptul ca in 2017 si 2018, pentru a se incadra in deficitul bugetar anual de 3%, PSD a taiat prin rectificare la sfarsit de an aproape toate investitiile prevazute in judetul Suceava. Spre exemplu la rectificarea bugetara din septembrie 2017 au taiat 49% din bugetul Ministerului Transporturilor.Este acelasi gen de mistificare aplicat de PSD in cazul Legii salarizarii bugetarilor, cand au tot amanat cresterile salariale pana in anul 2022 pentru mare parte dintre bugetari", a declarat senatorul liberal.

Daniel- Constantin Cadariu spune ca de sapte ani sucevenii s-au saturat de mistificarile anuale ale PSD pentru a-si justifica dezinteresul si neputinta de a finaliza mai putin de un sfert din tronsonul I al Centurii Sucevei

"De sapte ani sucevenii s-au saturat de mistificarile, an de an, ale PSD, de fictiunile si scamatoriile financiare, hilare, facute pentru a-si justifica dezinteresul si neputinta de a finaliza mai putin de un sfert din tronsonul I al Centurii Sucevei. Despre tronsonul II al acesteia, nici un cuvant. Probabil ca laboratorul de minciuni marca PSD s-a blocat in primul tronson.Tupeul, aroganta, autosuficienta celor de la PSD nu fac decat sa-i jigneasca pe cei care le spun adevarul in fata: diaspora, agenti economici, opozitie, primari de toate culorile.Le insulta inteligenta primarilor cu mariri pe hartie a veniturilor primariilor in paralel cu transferul costurilor cu asistenta sociala catre primarii, care sunt de doua trei ori mai mari decat aceste mariri.PSD-istii manifesta aroganta si tupeu inclusiv impotriva unora dintre fostii lor colegi, precum Tudose, Ponta si Tutuianu, dar chiar si impotriva unora dintre "inca" actualii colegi, ca Firea, Stanescu sau Negoita", a declarat Cadariu.