Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu: Municipiul Campulung Moldovenesc este blocat investitional din cauza nepasarii celor de la PSD

Senatorul PNL de Suceava Constantin-Daniel Cadariu considera ca municipiul Campulung Moldovenesc este blocat investitional din cauza "nepasarii celor de la PSD". "As dori sa trag un serios semnal de alarma cu privire la situatia financiara dezastruoasa, blocajul total, in care a ajuns municipiului Campulung Moldovenesc, din cauza Programului "Utilitati si mediu la standarde europene", existand un risc iminent ca investitii extrem de necesare pentru dezvoltarea localitatii sa nu mai poata fi implementate", a declarat Cadariu.

Constantin - Daniel Cadariu a precizat intr-o declaratie politica ca municipiul Campulung Moldovenesc are datorii de aproape 12 milioane de lei insemnand ratele si dobanzile aferente creditului angajat pentru implementarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene" pentru anii 2017, 2018 si 2019. Potrivit senatorului PNL, din acest motiv, Primaria Campulung Moldovenesc nu poate realiza o serie de investitii extrem de importante pentru dezvoltarea municipiului. Acesta considera ca este vorba, in primul rand, de reabilitarea aleilor si amenajarea de parcari in mai multe cartiere, proiect in valoare de 8 milioane de lei. Proiectul mai prevede modernizarea iluminatului public in acele zone, amenajarea de spatii verzi, canalizari pentru apa pluviala si asfaltari. Un alt proiect important, se refera la asfaltarea strazilor. Pentru 2019 sunt prevazute la asfaltare strazi in lungime de 15 kilometri suma necesara ridicandu-se la 6 milioane de lei. Din reteaua de strazi a municipiului Campulung Moldovenesc de 250 de kilometri 100 de kilometri sunt inca neasfaltate.

Sanatorul PNL a adaugat ca municipiul Campulung Moldovenesc are nevoie de 11 milioane de lei pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale de anul trecut, bani care au fost solicitati Guvernului in 2018 dar nu au fost alocati."Banii sunt necesari pentru amenajari hidrotehnice in vederea prevenirii inundatiilor. Municipiul Campulung Moldovenesc este, poate, cea mai vitregita localitate, blocata total, din cauza Programului Utilitati si mediu.Practic municipiul este blocat investitional din cauza nepasarii celor de la PSD", a declarat Cadariu.



Amendament la Legea bugetului de stat pe 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice cu 31,039 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale primariilor imprumutate pentru "Utilitati si Mediu"



"Suntem pregatiti sa continuam initiativele privind sprijinirea celor 60 de localitati sucevene afectate de Programul Utilitati si mediu la standarde europene. In decembrie 2018 am facut o interpelare catre ministrul de finantate prin care am solicitat fonduri pentru aceste localitati, care, in marea lor majoritate, nu au posibilitati financiare, apar cu datorii si nu pot face investitii.Recent, la solicitarea includerii in bugetul pe 2019 a sumelor necesare acoperirii ratelor si dobanzilor scadente in anul 2019 ca sprijin pentru cele 60 de primarii afectate de imprumutul pentru Programul "Utilitati si mediu la standarde europene", am primit un raspuns negativ de la Guvern.Prin urmare, am facut inca un pas, si solicitarea de sprijin financiar apare ca amendament, facut de PNL, la proiectul Legii bugetului de stat pe 2019. Amendamentul prevede suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice cu suma de 31,039 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale primariilor imprumutate pentru "utilitati si mediu" in vederea platii ratelor si dobanzilor aferente anului 2019. Este singura solutie pentru ca cele 60 de primarii sa nu intre in colaps financiar. Creditul este garantat de statul roman si investitiile realizate au fost preluate la o companie a statului roman, majoritatea primariilor nebenficiind de fonduri din credit", a precizat Cadariu.



Amendamente pentru finalizarea conductei magistrale de gaz Campulung Moldovenesc -Vatra Dornei si pentru construirea unei alte magistrale de gaz de 80 de kilometri.



Constantin - Daniel Cadariu a declarat ca pe componenta de gaz metan, parlamentarii PNL din judetul Suceava, au mai formulat doua amendamente importante. Este vorba despre suplimentarea bugetului Transgaz pentru realizarea tronsonului Pojorata-Vatra Dornei in vederea finalizarii investitiei la Conducta de transport gaz natural Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei. "Din cei 36 de kilometri ai conductei Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei au fost realizati 9,2 kilometri, pana la Pojorata. Investitia este insistent ceruta in zona, Vatra Dornei, de exemplu, fiind in situatie de criza in privinta furnizarii caldurii iar centrala termica se degradeaza. Al doilea amendament vizeaza suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii cu suma de 80 de milioane de lei pentru construirea unei magistrale de gaz de 80 de kilometri si realizarea investitiilor de distributie a gazului metan in 50 de localitati, pentru 80.000 de gospodarii, in zonele Paltinoasa- Radauti, Valea Solonetului, Suceava-Dolhasca", a adaugat senatorul PNL.