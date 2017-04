Sensuri unice pe bulevardul principal si pe bulevardul George Enescu VIDEO

Primarul Ion Lungu a declarat ca, dupa masurile luate pentru fluidizarea traficului rutier pe Calea Unirii, municipalitatea are in vedere rezolvarea problemei aglomeratiei si din oras. Edilul a precizat ca exista un studiu de fezabilitate realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi Bucuresti, in care sunt prevazute foarte multe sensuri unice. "Vom lua acel studiu, din nou, sa-l studiem, sa vedem unde vom face noi sensuri unice. In masura in care ne va permite si Politia Rutiera, vrem sa facem pe anumite bulevarde sensuri unice. Aici discutam in primul rand de bulevardul principal si de bulevardul George Enescu, in special. Vedem daca putem cumva lega, sa facem sensuri unice, cum sunt in Brasov sau in alte orase. Alte solutii pentru fluidizarea traficului nu sunt la ora actuala", a declarat Ion Lungu.