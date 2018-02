Serata de tango argentinian, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul de Istorie din Suceava gazduieste sambata, 17 februarie, de la ora 19.00, o noua serata de tango argentinian. "Avem onoarea sa-l asistam pe campionul nostru european de tango argentinian Csongor Kicsi, intr-o scurta prezentare urmata de un show care cu siguranta ne va tine cu sufletul la gura", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Muzeul Bucovinei.

Programul realizat de Tango Bucovina in colaborare cu Muzeul Bucovinei are loc la Muzeul de Istorie in sala de expozitie temporara Pod.

Programul este urmatorul:

19.15-20.00 - Prezentarea Tangoului Argentinian

20.00-20.30 - Dansul Campionului

20.30-21.00 - Dansul membrilor Tango Bucovina cu publicul

21.00-23.00 - Serata de Tango denumita Milonga.