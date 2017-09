Serviciul de salubrizare menajera a municipiului Suceava va fi scos din nou la licitatie VIDEO

Contractul va fi pentru o perioada de 12 ani(144 luni), valoarea acestuia fiind de 83,829 milioane de lei, cu investitii in 200 de platforme ingropate si semi-ingropate, 30 de puncte de deseuri reciclabile, 1.000 de cosuri stradale si construirea a doua locuri de joaca anual.

Serviciul de salubrizare menajera a municipiului Suceava pentru urmatorii 12 ani va fi scos din nou la licitatie."Dupa batalii cu ANRMAP, care au constat in intoarcerea de patru ori a documentatiei la salubritatea menajera, avem avizul acestora. Dupa cum am discutat cu consilierii PSD, dupa ce avem acest aviz mai intram o data in Consiliul Local. Luni vom avea o sedinta extraordinara de Consiliu Local in care incercam sa aprobam aceasta fisa de data a licitatiei", a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Contractul va fi pentru o perioada de 12 ani(144 luni), valoarea acestuia fiind de 83,829 milioane de lei, cu investitii in 200 de platforme, din care 100 ingropate si 100 semi-ingropate, 30 de puncte de deseuri reciclabile, 1.000 de cosuri stradale si construirea a doua locuri de joaca anual. este un nou inceput speram de aceasta data sa ajungem la capat. "Avem nevoie de acest contract de salubrizare menajera. Avem nevoie de modernizarea colectarii deseurilor menajere in municipiul Suceava. Sper sa avem in final un contract oficial in urma acestei licitatii", a completat edilul.