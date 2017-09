Sfarsit cumplit. Un barbat din Marginea a murit strivit de un palet cu materiale de constructie

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa.

Un barbat de 57 de ani, din Marginea, a murit strivit de un palet cu materiale de constructie, in curtea unui hotel din Sucevita. Barbatul, sofer la o firma din Marginea, s-a deplasat, joi dupa-amaiza, cu autoutilitara marca Nissan pentru a transporta materiale de constructii, respectiv patru paleti de rigips si un palet de profile din aluminiu, de la sediul societatii la un hotel din comuna Sucevita. Pe timpul transportului acesta a asigurat marfa cu o chinga. Ajuns in curtea hotelului respectiv, barbatul a vrut sa descarce marfa, iar in momentul in care a desfacut chinga in cauza, profile din aluminiu in forma literei "U" ce se aflau pe partea dreapta a caroseriei autoutilitarei la inaltimea de doi metri fata de sol, posibil din cauza conditiilor de transport, au cazut peste acesta. Imediat din cauza zgomotului produs de caderea profilelor, in ajutorul barbatului a intervenit un martor ce se afla in aceeasi curte, acesta mutand profilele de pe corpul acestuia si a apelat SNUAU 112. Echipajul medical sosit la fata locului, l-au gasit pe barbat in stop cardio-respirator, au efectuat manevre de resuscitare insa fara rezultate constatand decesul, iar cauza probabila fiind stop cardio-respirator si politraumatism prin strivire. La fata locului au ajuns politistii si un reprezentant ITM Suceava. Din verificari s-a stabilit faptul ca persoana decedata nu purta echipament de protectie pe durata efectuarii lucrarilor de descarcare a materialelor de constructii.In urma examinarii cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violenta. Barbatul era angajat ca sofor si manipulator marfa la firma din Marginea din data de 20 aprilie, iar transportul de joi s-a efectuat in baza avizului de insotire a marfii. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauz dosar penal privind infractiunile de "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca", "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "ucidere din culpa".