Sfarsit groaznic pentru un barbat. Acesta a murit dupa ce a cazut intr-un siloz din Ipotesti

Sfarsit groaznic pentru un barbat de 42 de ani, din judetul Neamt. Acesta a murit dupa ce a cazut intr-un siloz. Luni dimineata, barbatul impreuna cu administratorul firmei la care lucra s-au deplasat in comuna Ipotesti, pentru a demonta doua silozuri pentru depozitarea cerealelor. Silozurile respective erau goale si aveau o inaltime de aproximativ sase-opt metri. Cei doi au indepartat prima coala metalica de la baza, dupa care au pus in interior doua scari. La un moment dat, administratorul firmei a plecat sa cumpere o sticla de suc, iar cand s-a intors l-a gasit pe barbatul de 42 de ani, cazut in interiorul silozului, fiind lovit in zona capului. La fata locului a venit un echipaj SMURD, a preluat victima si a transportat-o la UPU Suceava, unde a fost diagnosticata preliminar cu traumatism cranio-cerebral sever, epistaxis posterior, sangerare traheo-bronsica. In unitatea medicala, din cauza leziunilor incompatibile cu viata, barbatul a decedat. In acest caz au fost informati politistii si reprezentantii ITM Suceava. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.