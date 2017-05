Si tu poti deveni politist - Admitere 2017

Toate detaliile cu privire la inscriere si la desfasurarea examenelor se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Suceava(tel.0230/203112) sau de pe pagina de internet a unitatii: http://sv.politiaromana.ro - Cariera - Admitere 2017.

Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari in perioada 18 aprilie- 26 mai pentru institutiile de invatamant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care formeaza ofiteri de politie, Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" Bucuresti si institutiile de invatamant din cadrul MAPNcare formeaza specialisti potrivit nevoilor M.A.I., conform actelor normative, respectiv 18 aprilie - 21 iulie, pentru scolile postliceale din cadrul M.A.I.

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de politist se pot inscriere pe unul dintre urmatoarele locuri:

a.Academia de Politie "Alexandru Ioan-Cuza" Bucuresti:

1.Facultatea de Politie - 290 de locuri la frecventa, dintre care opt pentru rromi, sase pentru maghiari si patru pentru alte minoritati, precum si 50 la frecventa redusa(pentru agentii care au minim 1 an vechime in cadrul structurilor M.A.I.);

2.Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Specializarea Drept: 115 de locuri la frecventa;

b) Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina - 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, opt locuri pentru alte minoritati);

c) Scoala de Agenti de politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca - 150 de locuri(sase locuri pentru rromi,trei locuri pentru alte minoritati);

Locurile la institutiile de invatamant care formeaza personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei si barbati.

Recrutarea candidatilor pentru admiterea la institutiile de invatamant ale M.A.I. se realizeaza de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in raport de locul de domiciliu inscris in cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere in Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, precum si in scolile de politie, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d) sa fie apte din punct de vedere medical, fizic si psihic;

e) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale M.A.I, sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;

f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;

j) nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

k) sa aiba inaltimea de minim 1,70 m barbatii si 1,65 femeile;

l) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara. Verificarea indeplinirii criteriului se realizeaza cu ocazia examinarii medicale;

m) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;

o) sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar(candidatii pentru locurile M.A.I la institutii de invatamant superior si la unitatile de invatamant postliceal al M.Ap.N;

Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la Academia de Politie "Alexandru Ioan-Cuza" se vor primi pana la data de 26 mai a.c., iar cele pentru admiterea la scolile de politie, pana la data de 21 iulie a.c..

