Siguranta la Bucovina Rock Castle. Prevenirea faptelor cu violenta-prioritate a politistilor suceveni FOTO

In acest weekend politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava impreuna cu politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Suceava au derulat activitati de prevenire a faptelor cu violenta si de prevenire a consumului de alcool si substante interzise in contextul organizarii evenimentului Bucovina Rock Castle 2018, in municipiul Suceava in zona Cetatii de Scaun. Astfel, in perioada 24-26 august, zilnic peste 4000 de tineri au pariticpat la acest festival, masurile de ordine fiind asigurate de catre 15 politisti. De asemenea, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au fost prezenti pentru informarea cetatenilor si detensionarea unor eventuale situatii conflictuale. Activitatile initiate au fost adaptate si evolutiei situatiei operative, in primele sase luni ale anului fiind sesizate 3.142 de fapte cu violenta, in crestere cu 130 de infractiuni fata de aceeasi perioada a anului trecut. Au fost sesizate 29 de infractiuni contra vietii(+4 fata de 6 luni 2017) si 2.382 de infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii persoanelor, in crestere cu 76 fata de perioada de comparatie, cu mai multe genuri de infractiuni, intre care ÅŸi cele comise cu violenta. In ceea ce priveste infractiunile de lovire, au fost sesizate 1.726 loviri ÅŸi alte violente, in crestere cu 64 de fapte, comparativ cu primele sase luni ale anului 2017, din care 519 in mediul public(-6), zona in care fortele de ordine pot interveni cu masuri de combaterea a acestora, iar restul de 1.207 s-a comis in locuinte, case, anexe, etc., majoritatea pe fondul consumului de alcool ÅŸi a conflictelor spontane.

In cadrul actiunilor au fost purtate discutii cu tinerii participanti la Bucovina Rock Castle si au fost distribuite 2000 de materiale de informare.