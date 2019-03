Silvia Boliacu, subprefectul de Suceava, a participat la bilantul IGSU FOTO

Subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, a participat in aceasta saptamana, la Bucuresti, la bilatul pe anul 2018 a Inspectoratului General de Urgenta. La dicutii au participat seful IGSU, generalul de brigada Dan Paul Iamandi; Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne; Sorina Pintea, ministrul Sanatatii si Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de urgenta; dar si autoritati din judete. Conform subprefectului de Suceava, in urma discutiilor au fost stabilite prioritatile IGSU pentru urmatorii 5 ani. Printre cele mai importante se numara:cresterea capacitatii de raspuns si asigurarea unor conditii superioare pentru managementul tiourilor de risc si dezvoltarea unei culturi a securitatii in randul populatiei.