Silvia Boliacu, subprefectul judetului, in mijlocul persoanelor varstnice de ziua lor

Autoritatile judetene si locale au fost alaturi de pensionarii suceveni cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice. La Palatul Administrativ din Suceava, peste 100 de persoane au participat la un eveniment organizat cu ocazia acestei zile.La intalnire au fost prezenti: subprefectul judetului Silvia Boliacu, primarul Sucevei, Ion Lungu si vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava Gheorghe Nita.

Subprefectul Silvia Boliacu a declarat celor prezenti ca a tinut sa participe la acest eveniment pentru a-si exprima recunostinta fata de persoanele varstnice din judetul Suceava, care au dat dovada de-a lungul anilor de intelepciune. 'Ne aratam recunostinta fata de dumneavoastra pentru ca ati stiut sa treceti peste momente dificile fara sa va pierdeti speranta, pentru povestile de viata pe care ni le-ati oferit si cu care ne-am hranit sufletele. In fiecare zi dumneavoastra ne invatati sa apreciem existenta in toata complexitatea si frumusetea ei. Va multumim pentru ca v-ati crescut frumos copiii, la fel de frumos va cresteti si nepotii, sunteti un exemplu pentru noi toti. In numele Institutiei Prefectului si al meu personal va doresc multa sanatate, viata indelungata, liniste sufleteasca. Va doresc sa ramaneti in suflet la fel de tineri ca in urma cu 30-40 de ani. La multi ani, seniori!', a spus celor prezenti subprefectul judetului Suceava.