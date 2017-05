La evenimentul vor participa 23 de specialisti din Romania si Italia, care isi vor prezenta cercetarile in acest domeniu.

La Muzeul de Istorie din Suceava, in perioada 26-28 mai, se desfasoara Simpozionul international From Symbols to Signs - Signs, Symbols, Rituals in sanctuaries. La evenimentul organizat de Muzeul Bucovinei Suceava si Academia Romana - Institutul de Arheologie din Iasi, vor participa 23 de specialisti din Romania si Italia, care isi vor prezenta cercetarile in acest domeniu. Cu aceasta ocazie va fi prezentata si expozitia Bedrich Hrozny - Aniversarea centenarului de la descifrarea limbii hitite.