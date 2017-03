Simulare de incendiu cu victime la Shopping City Suceava. Pompierii suceveni vor desfasura, joi, un exercitiu tactic complex in centrul comercial. Exercitiul pompierilor se desfasoara sub tematica: "Interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a municipiului Suceava impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava si celelalte institutii cu functii de sprijin, pentru salvarea persoanelor si limitarea efectelor negative produse de un incendiu la un obiectiv cu aglomerari de persoane, respectiv S.C. Carrefour S.R.L. Suceava. Punerea in aplicare a Planului de Urgenta Externa a obiectivului si a Planului Rosu de Interventie".

"Printre scopurile acestui exercitiu sunt perfectionarea deprinderilor participantilor pentru organizarea, conducerea si executarea interventiei operative, verificarea nivelului de organizare a activitatilor de aparare impotriva incendiilor si salvarea persoanelor, a dotarilor proprii si a nivelului de instruire a personalului de la locul de munca, precum si antrenarea comandantului interventiei, a sefilor garzilor de interventie, a personalului din dispeceratul comun, in gestionarea situatiilor create", se arata intr-un comunicat transmis de ISU Suceava.