Simulator de accidente pentru soferii suceveni prinsi fara centura de siguranta

Simulator de accidente pentru soferii prinsi fara centura de siguranta. Potrivit politistilor, de la inceputul acestui an peste 60 de persoane au decedat in accidente rutiere pe raza judetului Suceava. Cele mai multe dintre victimele din autotvehicule nu purtau centura de siguranta. Pentru a-i responsabiliza pe soferi si pasageri, Serviciul Rutier si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au initiat un demers inedit, procurand cu ajutorul unui partener un simulator de accident rutier. Marti, mai multi soferi care nu purtau centura de siguranta au fost opriti in trafic. "Politistii si soferii care au incalcat legea au facut de aceasta data un "targ" cat se poate de echitabil. Soferii au primit din partea politistilor doar un ultim averisment dar si invitatia de a testa benevol simulatorul de accident si a percepe pericolul la care s-au expus prin nepurtarea centurii de siguranta", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

La activitati au participat si elevi ai unor licee, acestia fiind informati cu privire la legislatia rutiera.

"Multe dintre victimele accidentelor rutiere nu poarta centura de siguranta. Alteori prinderea centurii de siguranta se face prin spatele lor sau folosind un dispozitiv similar cu centura (denumit si "adaptor de centura de siguranta falsa"). Politistii vor continua aceste activitati pe parcursul saptamanii, in perioada urmatoare fiind programate mai multe actiuni de prevenire si combatere a evenimentelor rutiere, in functie de principalelel cauze generatoare", a completat Ionut Epureanu.

Centura de siguranta are rolul de a proteja pasagerii autoturismului, inclusiv soferul. O functie esentiala a acesteia este aceea ca reduce riscul accidentarii la coloana vertebrala, intrucat, la momentul impactului, te va tine nemiscat, in scaunul masinii, cu spatele drept. De asemenea, prin purtarea centurii, se exclude riscul parasirii autoturismului in momentul unui impact.

Soferii pot sa transporte minori doar daca acestia din urma poarta centura de siguranta sau daca stau intr-un scaun special pentru copii, conform legislatiei rutiere.



Prevederile Codului rutier referitoare la transportarea copiilor sunt explicate in Regulamentul pentru aplicarea acestui act normativ. Astfel, atunci cand vine vorba de alegerea sistemului de siguranta potrivit, soferii trebuie sa tina cont de inaltimea copiilor.

Minorii care au o inaltime de pana la 135 cm trebuie sa fie "fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul".

Daca au o inaltime de peste 135 cm, minorii pot fi transportati cu masina fie purtand centura de siguranta (care trebuie sa fie reglata in asa fel incat sa nu treaca de zona gatului sau a fetei), fie stand in scaunul special pentru copii.

In ceea ce priveste scaunul pentru copii, acesta trebuie sa fie omologat si sa fie instalat pe unul dintre locurile din spate ale automobilului, asa cum prevad instructiunile producatorului.

Politistii recomanda parintilor sa tina cont de faptul ca cei mici trebuie protejati impotriva urmarilor accidentelor de circulatie cu ajutorul unui sistem eficient, potrivit varstei, greutatii si inaltimii acestora.



Potrivit prevederilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti in brate de persoane majore.

Nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate se sancţioneaza cu doua sau trei puncte-amenda, iar conducatorului de autovehicul i se aplica si doua puncte de penalizare.