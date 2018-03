Sindicalistii de la SANITAS Suceava se pregatesc de ample proteste

Uniunea Sindicala Judeteana SANITAS Suceava, organizatie cu peste 1800 de membri in unitatile sanitare si de asistenta medico sociala din judet, a demarat actiunea de strangere de semnaturi in vederea declansarii unei greve generale in sistemul sanitar. In paralel, in perioada imediat urmatoare Sanitas Suceava va participa cu delegati la actiunile de protest organizate la nivel national, conform calendarului stabilit in sedinta extraordinara a Consiliului National al Federatiei Sanitas din Romania, din 12 martie a.c. Astfel, in zilele de 20, 22, 27 si 29 martie vor fi pichetate Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii urmand ca, in a doua jumatate a lunii aprilie, sa aiba loc un miting de protest in capitala.'Cele mai mari nemultumiri ale sindicalistilor Sanitas sunt legate de neonorarea de catre actualul guvern a promisiunilor referitoare la cresterea reala si echitabila a veniturilor personalului din sanatate si asistenta sociala precum si de caracterul discriminatoriu al legii salarizarii, la care se adauga prelungirea nejustificata a perioadei de negociere si semnare a unui nou Contract colectiv de munca pentru sectoarele Sanatate si Asistenta sociala. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si legislatia conexa ulterioara precum si Regulamentul de sporuri pentru sistemul sanitar, desi s-au dorit a fi cele care vor aduce echilibrul si normalitatea in veniturile angajatilor din sanatate au condus, in fapt, la dezamagiri pentru toate categoriile profesionale, la scindari in interiorul echipei de ingrijire si disensiuni intre personalul medicosanitar si personalul TESA. Cresterile salariale de la 1 martie 2018 doar pentru medici si asistente medicale, nu si pentru TESA, farmacisti, biologi, psihologi, moase, tehnicieni, infirmiere, etc, au un efect nedorit si deloc luat in seama de legiuitori asupra mecanismelelor de functionare a sistemului sanitar, cu efecte imprevizibile asupra calitatii muncii. De asemenea, plafonarea la 30% a cuantumului sporurilor pe ordonatorul principal de credite, in conditiile in care in acest procent sunt incluse si sporul de continuitate, garzile medicilor, indemnizatiile de hrana si de vacanta, vor duce la o scadere considerabila a sumelor nete acordate pentru conditiile de munca periculoase si vatamatoare si, in consecinta, a veniturilor salariatilor care nu beneficiaza de marirea de salariu de la 1 martie. Lipsa unui contract colectiv de munca la nivel de sector de activitate si tergiversarile de aproape un an ale guvernantilor privind negocierea si finalizarea acestuia creaza suspiciuni, instabilitate si sentimentul de nesiguranta locului de munca in randul salariatilor', declara liderul USJ SANITAS Suceava, Romica Balan. Protestele Federatiei Sanitas sunt consecinta refuzului categoric al decidentilor guvernamentali de a raspunde la solicitarile, interventiile si solutiile prezentate de organizatiile sindicale din sanatate precum si lipsei de vointa politica in identificarea solutiilor pentru iesirea din aceasta criza majora in care se afla sistemul de sanatate din Romania, mai spun sindicalistii.