Sindicalistii suceveni din Sanatate, la discutii cu reprezentanti ai ministerului de resort si cu autoritatile judetene GALERIE FOTO

Sindicalistii suceveni din Sanatate au avut discutii vineri cu secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Tiberius Bradatan, prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai si cu subprefectul Silvia Boliacu. Discutiile au avut loc in cadrul Sedintet Comisiei de Dialog Social, la Palatul Administrativ Suceava. La discutii au participat presedintele USJ Sanitas, Romica Balan, liderul CNSLR Fratia Gabriel Buliga, reprezentanti ai filialelor Sanitas de la spitalele din Brosteni, Siret, Falticeni, Gura Humorului, Suceava, Vatra Dornei, Radauti, precum si doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Suceava.

Solicitarea USJ Sanitas a avut la baza nemultumirile salariatilor din sectorul Sanatate si Asistenta sociala, centralizate pe o lista de 7 revendicari. Printre acestea se numara:eliminarea plafonului de 30% a indemnizatiei de hrana si a sporului pentru asigurarea continuitatii activitatii in unitatile sanitare si de asistenta sociala, calcularea sporurilor si a garzilor la salariul de baza actual pentru toti salariatii din sistemul sanitar si in cel de asistenta sociala, asigurarea finantarii cresterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; includerea contravalorii indemnizatiilor pentru concediile de odihna si pentru concediile medicale in suma salariilor de baza de la nivelul ordonatorului de credite. De asemenea, s-a solicitat eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste aplicarea regulamentului de sporuri, corectarea inechitatilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si includerea in Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sanatate si asistenta sociala, negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Sectorului Sanatate.



Tiberius Bradatan da asigurari ca nu se va inchide nici un spital



In cadrul sedintei, reprezentantii sindicatului Sanitas au abordat si problema Masterplanului regional de servicii de sanatate pentru Regiunea Nord Est, elaborat de Ministerul Sanatatii, referindu-se la impactul pe care acesta il poate avea asupra functionarii unor spitale din judet.

Secretarul de stat in ministerul Sanatatii, Tiberius Bradatan, a raspuns, punctual, la fiecare din revendicarile sindicalistilor Sanitas si a precizat ca, in prezent, la nivelul Ministerului Sanatatii se lucreaza, impreuna cu partenenerii sociali, la deblocarea situatiei care a generat nemultumirile. Referitor la Masterplanul regional de servicii de sanatate pentru Regiunea de Nord Est, secretarul de stat Tiberius Bradatan a mentionat ca acesta este doar sub forma unei schite (draft) si are in vedere rolul spitalelor regionale, fiind un proiect cu termen de implementare abia in 2026. Dr. Bradatan a mai spus ca Masterplanul regional de servicii de sanatate pentru Regiunea de Nord Est se afla in dezbatere publica si nu prevede inchiderea unor spitale, ci transformarea lor. Secretarul de stat a conchis ca 'nu se va inchide nici un spital', aceasta decizie apartinand ordonatorilor principali de credite, in speta autoritatile locale in subordinea carora se afla spitalele din judet.