Sinucidere la Cajvana. Un barbat si-a taiat gatul cu un cutit

Socant. Un barbat si-a taiat gatul cu un cutit. Vineri dimineata, doi frati, ambii in varsta de 37 de ani, din orasul Cajvana au consumat impreuna bauturi alcoolice la un bar de pe raza localitatii, dupa care au revenit la domiciliu, unde, impreuna cu un vecin, au continuat sa consume bauturi alcoolice. In jurul orei 12.00, Ionel N., avand un cutit in mana, le-a spus mamei sale si fratelui ca se va sinucide, insa nimeni nu l-a crezut. Acesta a iesit din camera si a plecat in bucatarie. Dupa cateva minute, fratele a auzit niste gemete si a mers in bucatarie pentru a vedea ce se intampla si l-a gasit pe Ionel N., intins pe pat, cu o plaga taiata la nivelul gatului, iar pe masa se afla un cutit, plin de sange. Imediat a sunat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a intervenit un echipaj de ambulanta care l-a transportat pe barbat la Spitalul Judetean Suceava, unde ulterior acesta a decedat. Cadavrul a fost depus la morga spitalului in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au ajuns in casa fratilor si in urma cercetarilor nu au fost identificate urme de ravasire sau de alta natura, care sa conduca la ipoteza ca leziunile pe care le prezenta victima au fost produse in urma unei agresiuni comise de o alta persoana. Au fost prelevate urme biologice, a fost ridicat cutitul de bucatarie cu lama lunga de 18,5 cm si s-a procedat la sigilarea imobilului pana la finalizarea necropsiei.